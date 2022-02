Lady Gaga treedt opnieuw meerdere keren op in Las Vegas. De zangeres geeft van 14 april tot en met 1 mei een reeks jazzconcerten in het MGM Park Theater.

Gaga was al eerder een vaste artiest in het theater in de Amerikaanse gokstad. In 2019 trapte de zangeres er een reeks af, maar ze moest een jaar later meerdere shows afzeggen vanwege de coronamaatregelen.

Bekende artiesten houden vaker een zogenoemde residency in Las Vegas. Adele zou vorige maand voor het eerst aan dat rijtje worden toegevoegd, maar de zangeres blies haar reeks een dag van tevoren af, naar verluidt wegens productieproblemen als gevolg van coronabesmettingen.