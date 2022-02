Het nummer Dat heb jij gedaan van zangeres Meau Hewitt staat bovenaan De Nederlandstalige 1999, een lijst met de populairste Nederlandstalige nummers die ooit zijn gemaakt. Giel Beelen riep luisteraars van NPO Radio 2 in januari op hun favoriete Nederlandstalige nummers door te geven.

"Dat dit nummer uit 2021 van MEAU meteen op nummer één in De Nederlandstalige 1999 staat, bewijst opnieuw wat voor klassieker ze heeft geschreven", aldus Beelen. "De rest van de lijst is een mooie verzameling geworden, waarin Nederlandstalige klassiekers en vergeten hits uit Nederland en België naadloos in elkaar overgaan."

Dat heb jij gedaan eindigde voor Avond van Boudewijn de Groot en Door de wind van Miss Montreal, die de top drie compleet maken. Ook Guus Meeuwis heeft met Brabant een plek in de top tien weten te bemachtigen, net als Stef Bos, Racoon en Wim Sonneveld.

De volledige lijst wordt woensdag bekendgemaakt. De top 22, die al is onthuld, wordt woensdag tussen 22.00 uur en middernacht op NPO Radio 2 gedraaid. MEAU zal dan live optreden.