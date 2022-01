Poppodia en nachtclubs in België hebben de overheid in een open brief dringend verzocht om ze vanaf maandag 6 februari de deuren te laten openen voor staand publiek. Onder de geldende Belgische coronaregels zijn momenteel alleen evenementen voor zittend publiek met restricties toegestaan.

De brief is ondertekend door honderd organisaties in de livesector, zoals Sportpaleis Group, Pukkelpop en Ancienne Belgique. "We 'mogen' wel open voor een zittend publiek, maar dat is voor de meeste concertzalen en clubs niet enkel een erg verlieslatend model, het gaat ook voorbij aan de ziel van wat we doen", vinden de briefschrijvers.

De sector vindt dat fans popmuziek en het nachtleven niet zittend kunnen beleven. "Het is een totaalervaring die mensen raakt tot in hun kleine teen. Het geeft een energieboost die bijdraagt tot de mentale weerstand van zowel de artiest, het publiek als de medewerkers. En dat lijkt ons precies wat de gemeenschap in deze tijden broodnodig heeft."

In Nederland mogen theaters en poppodia tot 22.00 uur open, en alleen voor een zittend publiek. Ook mogen er door de anderhalvemeterregel maar voor zo'n 30 procent van de capaciteit kaarten worden verkocht. Veel voorstellingen en concerten zijn vanwege die maatregelen afgezegd of verplaatst. De sector pleit al langer voor een volledige heropening en meer duidelijkheid en perspectief vanuit het kabinet.