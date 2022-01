Neil Young heeft de overstap van Spotify naar Amazon Music gemaakt. De muzikant maakte afgelopen week bekend zijn muziek te verwijderen bij Spotify, omdat het bedrijf volgens hem desinformatie over het coronavirus verspreidt.

"Amazon is al tijdenlang leider op het gebied van geluidskwaliteit en het is fantastisch om mijn hele muziekcatalogus daar onder te brengen in de hoogst denkbare kwaliteit. Ik wil ook graag Apple Music en Qobuz bedanken voor het feit dat ze mijn muziek in hoge geluidskwaliteit hebben gedeeld", aldus Young, die eerder de geluidskwaliteit van Spotify "bedroevend" noemde.

Young was de eerste artiest die zich openlijk tegen Spotify keerde vanwege de podcasts van de 54-jarige Amerikaanse presentator en komiek Joe Rogan. Rogans podcast raakte meerdere malen in opspraak, omdat hij de werking van coronavaccins in twijfel had getrokken. Na nog een aantal andere stellingen over het coronavirus, die in Youngs ogen onwaar zijn, besloot de zanger de stekker uit de samenwerking met Spotify te trekken.

In navolging van Young lieten ook artiesten Joni Mitchell en Nils Lofgren weten hun werk te verwijderen bij de streamingservice. Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, die sinds 2020 bij het bedrijf onder contract staan, uitten ook hun bezorgdheid over de al te reële gevolgen van desinformatie over COVID-19 op het platform. Het paar is vooralsnog wel van plan om de werkzaamheden bij Spotify voort te zetten.