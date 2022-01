De Ierse rockband U2 heeft vijftig jaar na 'Bloody Sunday' een akoestische versie van het gelijknamige nummer uitgebracht. Sunday Bloody Sunday stamt van origine uit 1983 en verscheen destijds op het album War.

Zondag 30 januari 1972 schoot het Britse leger veertien ongewapende demonstranten in Derry, Noord-Ierland neer. De jongens en mannen protesteerden daar tegen de opsluiting van, voornamelijk katholieke, Ieren in Noord-Ierland.

Het was een van de bloedigste conflicten uit de Noord-Ierse geschiedenis, vandaar de bijnaam 'Bloody Sunday'.

Het gedeelde filmpje, waarin zanger Bono en gitarist Edge het nummer opvoeren, is in zwart-wit gemaakt. In het bijschrift houden ze het simpel: "30 januari 2022 - Liefs, Bono & Edge."