De Amerikaanse gitarist Nils Lofgren laat in navolging van zijn oud-collega, de Canadese singer-songwriter Neil Young, zijn muziek van Spotify halen. Lofgren doet dit als protestactie tegen misinformatie over onder meer het coronavirus op het bekende muziekplatform.

"We moedigen alle muzikanten, artiesten en muziekliefhebbers aan om achter ons te gaan staan en de banden met Spotify te verbreken", schrijft Lofgren, onder meer bekend van zijn werk bij Neil Young and Crazy Horse en Bruce Springsteen & The E Street Band, op de projectpagina van Young, de Neil Young Archives.

"Het is een krachtige daad die jullie allemaal kunnen uitvoeren, om de waarheid, de mensheid en de helden te eren die elke dag hun leven riskeren om onze levens te redden."

Vorige week tekenden honderden artsen en wetenschappers een open brief waarin Spotify werd opgeroepen een specifieke aflevering van The Joe Rogan Experience offline te halen. Deze podcast van Joe Rogan, die gemiddeld elf miljoen luisteraars per aflevering haalt, verspreidt regelmatig onwaarheden over het coronavirus en vaccinatie. Dat was voor Young reden om zijn muziek weg te laten halen. Ook singer-songwriter Joni Mitchell volgde zijn voorbeeld.