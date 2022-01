The Zombies komen in het najaar naar Nederland. De Britse rockgroep toert tussen 25 september en 4 oktober langs verschillende steden in het land. De band trad in 2018 voor het laatst op in Nederland.

De rockartiesten gaat met hun Life Is A Merry-Go-Round-tournee langs Heerlen, Amsterdam, Tilburg, Leeuwarden, Vlissingen, Utrecht, Den Haag en Zwolle. De kaartverkoop start dinsdag 1 februari om 10.00 uur.

De band werd opgericht in de jaren zestig en scoorde grote hits met nummers als She’s Not There, Time of the Season en Still Got That Hunger. In 1967 besloten oprichters Colin Blunstone en Rod Argent de stekker eruit te trekken en gingen ze solo verder. In 2000 kwamen The Zombies weer bij elkaar.