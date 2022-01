De Belgische festivals Tomorrowland en Rock Werchter organiseren samen het nieuwe CORE Festival. Het tweedaagse evenement moet 27 en 28 mei plaatsvinden in Brussel, laten de organisaties woensdag weten.

De organisatoren spreken van een festival waar muziek, kunst en natuur centraal staan. Welke bands en artiesten zullen gaan optreden, wordt later bekendgemaakt. Het gaat om een programma waarin muzikale genres als indie, hiphop en dance zijn vertegenwoordigd.

De voorverkoop van het festival, waar per dag plek is voor 25.000 bezoekers, start op 23 februari. Een dag later begint de reguliere verkoop.