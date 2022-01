Onder anderen Ja Rule, Sisqo, Paul Elstak en Snollebollekes treden in het pinksterweekend (3 tot 5 juni) op tijdens het nieuwe muziekfestival ICONS Live in Sparta-stadion Het Kasteel.

In totaal staan er meer dan veertig nationale en internationale danceacts, dj's en r&b-artiesten op het podium, die bijna allemaal bekendheid genoten in de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw.

Vrijdag 3 juni staat vooral in het teken van 'guilty pleasures' en treden er artiesten op als Snollebollekes, Paul Elstak, 2 Brothers on the 4th Floor en 2 Unlimited.

Op zaterdag staan dj's Armand van Helden, Roger Sanchez en Benny Rodrigues op het podium en zondag zijn er shows van bekende r&b-acts als Ja Rule en Ashanti, Blackstreet en Dru Hill.

Het is voor het eerst dat Ja Rule en Ashanti, die verantwoordelijk waren voor de megahit Always On Time, samen optreden in Nederland. Dru Hill zal met een vijftienkoppige band afreizen naar Rotterdam in het kader van hun 25-jarig jubileum. De band met zanger Sisqo scoorde hits als How Deep Is Your Love.