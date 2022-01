Kris Kross Amsterdam scoort momenteel een grote hit met Vluchtstrook, dat een sample bevat van Have You Never Been Mellow. Sander Huisman en Yuki Kempees van de dj-formatie vinden het onterecht als mensen hun werkwijze bestempelen als stelen. "Zomaar muziek gebruiken zonder er credits voor te geven gaat echt niet meer", vertellen ze in gesprek met NU.nl.

Vluchtstrook, een samenwerking met Antoon en Sigourney K, is al wekenlang een van de meest beluisterde nummers op Spotify in Nederland. Het lied is daar al ruim zestien miljoen keer afgespeeld. In de Top 40 bezet het nummer momenteel de tweede plek. Sander Huisman en Kempees, die samen met Sanders broer Jordy Kris Kross Amsterdam vormen, vertellen dat het idee voor het nummer ontstond toen een van hen de bekende melodie aan het neuriën was.

De dj-formatie, die veel inspiratie uit jarennegentigmuziek haalt, wilde toestemming vragen om de melodie te gebruiken voor een nummer. Pas toen kwamen ze erachter dat Have You Ever Been Mellow (1995) van housegroep Party Animals niet het origineel is. In de jaren zeventig bracht Olivia Newton-John namelijk al Have You Never Been Mellow uit.

“Artiesten zijn er vaak blij mee” Sander Huisman van Kris Kross Amsterdam

"We moesten helemaal niet bij Party Animals zijn, maar bij John Farrar die het nummer schreef voor Olivia Newton-John", vertelt Huisman. "Hij is een Australische liedjesschrijver van bijna tachtig met een heel oeuvre aan grote hits (waaronder liedjes uit de film Grease met Newton-John in de hoofdrol, red.). Echt een legende daar."

De toestemming voor de sample was snel rond. "Artiesten zijn er vaak ook blij mee als je iets van hun werk gebruikt, want daarmee krijgt hun hit een tweede leven, dat natuurlijk gepaard gaat met een geldstroom als het een succes wordt."

'Wat we doen is zo simpel niet'

Huisman benadrukt dat het niet meer mogelijk is om zomaar muziek van anderen te gebruiken zonder daar credits voor te geven en voor te betalen. "Daar moet je tegenwoordig echt wel toestemming voor hebben en voor betalen. Daarom is het flauw als mensen doen alsof we zouden stelen."

Kempees: "We zijn dj's met een koffer vol old school platen waar we inspiratie uit putten. We pretenderen ook helemaal niet dat we als componisten elk gedeelte van onze liedjes helemaal zelf schrijven. Die credits worden gewoon gegeven. En dit gebeurt al generaties lang. In de jaren negentig werd er weer teruggegrepen op de jaren zeventig enzovoorts."

"In het geval van Vluchtstrook wordt de hook van een ander nummer als refrein gebruikt, maar dat wil niet zeggen dat er geen creativiteit bij komt kijken", vult Huisman aan. "Mensen onderschatten het vaak, maar tegen hen zeg ik dan: 'Ok, pak Billie Jean van Michael Jackson maar en maak er een nieuwe hit mee.' Zo simpel is het niet."

155 Kris Kross Amsterdam - Vluchtstrook (feat. Sigourney K & Antoon)

Liedjes de prullenbak in

De mannen van Kris Kross Amsterdam zeggen op dagelijkse basis bezig te zijn met het zoeken naar nummers waar ze iets mee kunnen, zowel bewust als onbewust. "Heel veel is ook niet geschikt en een bekende sample is zeker geen garantie voor succes. Tranen met Kraantje Pappie en Pommelien Thijs met de melodie van Passie van Clouseau was misschien wat te makkelijk", vindt Huisman. "Ik wil niet zeggen dat we dat niet hadden moeten doen, maar radio pakte die niet. Dan weet je dat je weer even creatiever moet zijn en out of the box moet denken."

Ook komt het zo nu en dan voor dat een verzoek om een sample te gebruiken wordt afgewezen. Het overkwam Kris Kross Amsterdam toen ze aan de haal wilden gaan met Red Red Wine. "Het origineel is van Neil Diamond en die heeft slechts één keer toestemming gegeven voor het gebruiken van het nummer en dat was aan UB40. Dan heb je een heel nummer gemaakt, afgemixt en gemasterd, dat de prullenbak in kan", vertelt Huisman.

Het gebeurt ook dat artiesten wel toestemming geven aan Kris Kross Amsterdam om hun nummer te gebruiken, maar dat de mannen geen eigenaar worden van de publishing rights van hun eigen nummer. Dat betekent in de praktijk dat de inkomsten over deze rechten enkel naar de componisten van de sample gaan. Dit gebeurde bijvoorbeeld met de hit Whenever, gebaseerd op Shakira's Whenever, Wherever, dat zij met Gloria Estefan schreef. "Daar hebben ze flink aan verdiend", zegt Huisman verwijzend naar onder meer de ruim 300 miljoen streams voor hun nummer.

Dj's werken ook door aan volledig eigen materiaal

Volgens de mannen weet hun jongere publiek niet altijd dat er onderdelen van oudere liedjes in hun muziek worden gebruikt. "De single Moment (een samenwerking met Tabitha en Kraantje Pappie, gebaseerd op Een Moment Zonder Jou van Nasty, red.) was voor ons echt nostalgie, terwijl veel jongere fans niet bekend zijn met het origineel", vertelt Kempees.

"We hadden het zelfs met Sex (de grootste internationale hit van de formatie met een sample van Let's Talk About Sex van Salt-N-Pepa, red.). Heel veel mensen wisten niet van het origineel van Salt-N-Pepa." Volgens Huisman zorgt dit ook juist weer voor leuke situaties waarin generaties samenkomen in muziek. "De papa's en mama's kennen de nummers uit hun jeugd en staan er dan met hun kinderen op te dansen."

Ondertussen blijft de dj-formatie ook gewoon doorwerken aan volledig eigen materiaal, waarvan de single Loop Niet Weg met Emma Heesters en Tino Martin een hit werd. Huisman: "Hopelijk worden we zelf over jaren ook gesampled. Dat is toch fijn als je met pensioen bent."