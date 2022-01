Het is voor alle betrokkenen uit het nachtleven en de evenementenbranche inmiddels geen nieuws meer dat zij vooralsnog geen versoepelingen hoeven te verwachten of zelfs maar worden genoemd in de coronapersconferenties. Ze vinden het dan ook lastig om positief te blijven.

"Nee, het is niet meer verrassend, en toch doet het elke keer weer pijn", zegt Pieter de Kroon tegen NU.nl. De Kroon is eigenaar van Chicago Social Club in Amsterdam en ook voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC), waarin zich zo'n 25 clubs hebben verenigd.

"De algemene tendens is dat we het gewoon niet zo goed snappen. Het is ontzettend slecht gesteld met de mentale gezondheid van onze doelgroep, begin twintigers, die daardoor zelf illegale feesten gaan organiseren. Dan is het een beetje naïef om ons dicht te houden, terwijl het uitgaan bij ons juist in een veilige omgeving gebeurt. Voor ouders is het ook van belang om te weten waar hun kinderen uithangen."

Ramon de Lima, de nachtburgemeester van Amsterdam, kijkt tegenwoordig niet meer naar de persconferenties. "Het is niet goed voor m'n bloeddruk. Ik voel elke keer weer de teleurstelling als er voor de horeca en het nachtleven niks positiefs te melden is."

Ook Ritty van Straalen, de CEO van ID&T Groep, laat ze aan zich voorbij gaan. "Ze voelen als een vinylplaat die blijft hangen. Het is telkens een herhaling van zetten."

'Kan me nog herinneren wanneer ik cynisch werd'

De Lima merkt bij zichzelf ook cynisme op. "Ik kan me nog precies het moment herinneren dat ik wakker werd met buikpijn en een cynisch gevoel. Dat was op het moment dat was uitgelekt dat na een korte opening de clubs toch weer dicht moesten. Eerst was ik nog redelijk strijdbaar en optimistisch, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik niet meer vooruit durf te kijken omdat ik op de harde manier heb geleerd dat de prioriteiten niet bij het nachtleven liggen."

Dat voelen ook De Kroon en Van Straalen. "We staan volledig achteraan", aldus de CEO van ID&T Groep. "Het is op 11 maart twee jaar geleden dat we dicht moesten. We gingen als eerste dicht en waarschijnlijk als laatste weer open. Wat ik teleurstellend vind, is dat dit kabinet het wederom niet lijkt te snappen. Pas werd bekend dat het aantal zelfdodingen onder jongeren van 20 tot 30 jaar, en dan met name mannen, is gestegen met 15 procent. Met de sociaal-economische gevolgen wordt totaal geen rekening gehouden."

Hij vindt het ook cru om te zien dat in buurlanden vaak veel meer mogelijk is. "Ieder weekend gaan er busladingen met jongeren naar landen om ons heen, waar ze wel naar de club kunnen", aldus Van Straalen. "Dan komen ze terug in Nederland, en hier mag niks."

Het wrange is dat in die landen wordt gekeken naar onderzoeken die in Nederland zijn uitgevoerd omtrent het veilig bezoeken van clubs en evenementen. "In Nederland liggen die onderzoeken ergens op een vergeten plank en wordt er niks mee gedaan", aldus van Straalen.

De Lima was in september op een festival in België, dat mede georganiseerd was door Nederlanders. "En mede mogelijk gemaakt dankzij Nederlands onderzoek."

'We worden maar weinig gehoord'

Alle drie de geïnterviewden hebben het gevoel dat ze niet serieus worden genomen door beleidsmakers. "Ik heb toevallig onlangs een gesprek gehad met een Tweede Kamerlid, maar we worden maar weinig gehoord", zegt De Kroon.

Van Straalen wordt van het kastje naar de muur gestuurd. "Van EZ naar OCW naar VWS en weer terug. Ze hebben allemaal een andere invalshoek, dus daar zit geen holistische aanpak bij. Het OMT is ook geen afspiegeling van de samenleving. Wat mij betreft is het duidelijk dat je de pandemie niet alleen vanuit medische hoek moet bekijken, maar ook vanuit een economische en sociale hoek."

De Lima richt zich inmiddels liever op wat er gaat gebeuren als alles wél weer open mag. "Want vechten voor heropening heeft ook z'n weerslag. Als ik praat met mensen uit het nachtleven hoor ik weinig hoogtepunten, weinig dieptepunten. De emotie is voornamelijk vlak. Mijn advies is dan ook voor iedereen: zorg goed voor jezelf. Het is straks belangrijk dat we weer van ons laten horen, maar zet nu je eigen gezondheid op één."