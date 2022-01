Taylor Swift heeft naar de Britse muzikant Damon Albarn uitgehaald omdat hij in een interview had beweerd dat zij niet zelf haar nummers schrijft, schrijft Sky News.

Albarn zei dat de muziek van Billie Eilish een stuk interessanter is dan het werk van Swift, omdat Eillish' muziek "donkerder en minder vrolijk" is. De zanger van Blur en Gorillaz vindt dat Swift niet als schrijver van haar eigen liedjes telt, omdat ze soms met coauteurs werkt.

Op Twitter richt de zangeres, die het album Speak Now in 2010 zelfs helemaal alleen schreef om te bewijzen dat ze het kon, zich tot Albarn. "Ik was zo'n grote fan van je, totdat ik dit zag. Ik schrijf al mijn eigen liedjes. Jouw kritiek is volledig onjuist en schadelijk."

"Je hoeft mijn liedjes niet leuk te vinden, maar het is echt fucked up om te proberen mijn schrijven in diskrediet te brengen." Ze sluit af met een laatste tweet: "Ik heb deze tweet helemaal zelf geschreven, mocht je het je afvragen."