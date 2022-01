Acteur en danser Jan Kooijman heeft zaterdagavond zijn single Neem Me Mee gelanceerd in de live-uitzending van de Belgische versie van Dancing With The Stars, waar hij als jurylid aan verbonden is. Het nummer is de eerste track van de Nederlandstalige ep Schemering, die later dit jaar uitkomt.

Kooijman heeft de afgelopen jaren in de luwte gewerkt aan Nederlandstalige muziek. Het nummer Neem Me Mee schreef hij samen met Bram Doreleijers, die ook tekende voor de productie van de ep.

"Ik ben ontzettend trots om mijn eerste muzikale stappen nu te kunnen delen", zegt Kooijman. "Overigens is er geen sprake van een carrièreswitch, ik blijf natuurlijk ook acteren."

Nieuwe weg

Het feit dat dansers mogelijk een relatief korte carrière hebben omdat het vak fysiek zwaar is, dwong Kooijman nieuwe wegen in te slaan. "Dat inzicht heeft me gemotiveerd om me ook in andere disciplines te blijven ontwikkelen."

Elk nummer van zijn nieuwe ep zal worden vergezeld van een korte dansfilm, geproduceerd in samenwerking met jonge choreografen. De begeleidende dansfilm bij de single Neem Me Mee is geproduceerd in samenwerking met de Belgische choreografe en danseres Sarah Mancini.