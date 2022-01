Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra wil de positie van vrouwen in de Nederlandse muziekindustrie verbeteren. De organisatie vertegenwoordigt ruim 30.000 schrijvers, componisten en uitgevers van muziek, maar slechts 14 procent daarvan is vrouw. Om daar iets aan te doen, heeft Buma/Stemra het programma Rise Up gelanceerd.

De bedoeling is dat het programma de beeldvorming doorbreekt "die is gericht op traditionele rolverdelingen". "Met als ideaal dat iedere vrouwelijke maker onbelemmerd professioneel kan deelnemen aan de creatieve industrie", zo laat de organisatie weten.

Rise Up trapt vrijdag af met de eerste van vijf podcastafleveringen over vrouwen in de muziek. Makers en andere professionals uit de Nederlandse muziekindustrie komen daarin aan het woord. Naast de podcast werkt Buma/Stemra aan andere initiatieven om met elkaar in gesprek te gaan en oplossingen te bedenken, zoals netwerkbijeenkomsten en een campagne op sociale media.

"Vrouwen zijn bijna in alle segmenten van de muziekindustrie ondervertegenwoordigd, of het nu is op de radio, op podia of als bij ons aangesloten als muziekauteur", zegt Bernard Kobes, CEO van Buma/Stemra.

"Uit onderzoek dat we in 2018 lieten uitvoeren, bleek dat er voor vrouwen meer barrières bestaan dan voor mannen. Buma/Stemra is er voor alle muziekauteurs en we geloven dat een gelijkere verdeling van kansen bijdraagt aan een gezondere muziekindustrie. Daarom nodigen we iedereen uit om met ons en met elkaar in gesprek te gaan over oplossingen die bijdragen aan een inclusievere muziekindustrie."