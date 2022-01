De Amerikaanse zanger Meat Loaf, bekend van onder meer de hit Paradise by the Dashboard Light, is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij stierf donderdag met zijn vrouw aan zijn zijde, schrijft Deadline.

Ook zijn dochters Pearl en Amanda en andere naasten namen vlak voordat hij overleed afscheid van de zanger. Het is niet bekend wat de doodsoorzaak is.

"We weten hoeveel hij betekende voor zovelen van jullie en we waarderen jullie liefde en steun in deze moeilijke tijd", laat zijn familie weten in een verklaring. "Vanuit zijn hart naar jullie zielen: stop nooit met rocken!"

Meat Loaf, die werd geboren als Marvin Lee Aday, verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums. De plaat Bat Out of Hell (1977), waarop Paradise by the Dashboard Light staat, is met 14 miljoen exemplaren een van de 35 bestverkochte albums in de Amerikaanse geschiedenis.

Paradise By the Dashboard Light was niet alleen in Noord-Amerika, maar ook in Nederland een hit. Het duet met Ellen Foley stond eind jaren zeventig enkele weken op de hoogste positie in de Top 40 en de TROS Top 50. Het nummer, dat uit drie delen bestaat, gaat over een man die terugdenkt aan een vrijpartij in een geparkeerde auto in zijn tienerjaren.

Niet alleen zanger, maar ook acteur

Een andere grote hit van de zanger was I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), eveneens afkomstig van Bat Out of Hell. Op single zong hij dat nummer met Lorraine Crosby, maar live met Patti Russo. Het nummer leverde hem een Grammy Award op.

Meat Loaf was echter niet alleen zanger, maar ook acteur. Voordat hij Bat Out of Hell uitbracht, was hij te zien in The Rocky Horror Picture Show, met onder anderen Susan Sarandon en Tim Curry. Het was een muzikale horrorcomedy die in eerste instantie slecht ontvangen werd, maar later een cultstatus bereikte in de Verenigde Staten. Andere films waarin de zanger te zien was, zijn Leap of Faith, Fight Club en Tenacious D in the Pick of Destiny.

Vorig jaar tekende Meat Loaf een contract voor een op het nummer I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) gebaseerd programma waarin koppels met elkaar de strijd aangaan om te bewijzen hoe goed ze kunnen samenwerken en in welke mate ze elkaar vertrouwen. De zanger zou als uitvoerend producent betrokken zijn bij de show.