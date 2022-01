Teksten over geweld en uitingen van woede zouden niet langer als bewijsmateriaal gebruikt moeten mogen worden in rechtszaken, vindt onder anderen JAY-Z. De rapper wil dat creatieve uitingen niet meer gezien worden als bewijs of een getuigenis.

"Het gebruik van rapteksten maakt dat advocaten en rechters totaal voorbijgaan aan het feit dat de teksten een kunstvorm zijn. Het biedt advocaten een gevaarlijk voordeel in de rechtszaal, doordat zij de teksten voorleggen als rijmende bekentenissen van slecht gedrag", aldus de advocaat van de rapper in een brief aan de rechtbank, die in handen van Billboard is.

In onder meer New York is er op dit moment een discussie over het wettelijke gebruik van dergelijke teksten. Niet alleen JAY-Z benadrukt dat het misbruik van een kunstvorm is: rappers als Fat Joe, Meek Mill en Killer Mike sluiten zich aan bij zijn oproep.

Een nieuwe wet moet het gebruik van rapteksten aan banden leggen en het niet meer standaard mogelijk maken om de teksten te gebruiken als bewijsmateriaal. Ze sluit het gebruik als bewijs niet helemaal uit: als een advocaat kan bewijzen dat het werk letterlijk genomen moet worden en niet als fictie moet worden gezien, mogen de teksten wel in de rechtbank gebruikt worden en aan de jury getoond worden.

Of de nieuwe wet wordt overgenomen, is nog niet besloten.