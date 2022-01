De uitreiking van de Grammy Awards wordt verplaatst naar 3 april en zal plaatsvinden in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. De muziekprijzen zouden eigenlijk op 31 januari in Los Angeles worden uitgereikt, maar wegens het coronavirus werd eerder al door The Recording Academy en CBS aangekondigd dat een andere datum zou worden gekozen.

"Gezien de onzekerheid rondom de omikronvariant is het laten doorgaan van de show op 31 januari te risicovol", liet de academie eerder deze maand over de 64e editie van de bekende Grammy Awards-show weten.

De awardshow wordt net als vorig jaar gepresenteerd door Trevor Noah. De show zou toen ook op 31 januari worden gehouden, maar werd verplaatst naar 14 maart. Jon Batiste is met elf nominaties de grootste kanshebber dit jaar, gevolgd door Doja Cat, H.E.R. en Justin Bieber.