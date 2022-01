De sfeer in Rotterdam Ahoy, waar dit weekend het decor en de techniek van de geannuleerde concertreeks Vrienden van Amstel Live wordt afgebroken, voelt volgens organisator Machiel Hofman van Tribe Company "een beetje leeg".

"De opruimdienst heeft niet superveel haast. Er is al heel veel afgebroken, maandag en dinsdag gaat het laatste staal eruit", zegt Hofman. Aangezien er vanwege corona voorlopig geen evenementen gehouden mogen worden, hoeft de apparatuur en het materiaal niet door naar een andere locatie. "Ahoy wordt nu verder afgebroken, maar wel rustig op het gemakje. We hebben in principe alle tijd om het te doen", lacht Hofman.

Omdat er nu moet worden afgebroken na een evenement dat eigenlijk niet heeft plaatsgevonden, is de sfeer bij het opruimen volgens Hofman "een beetje leeg". "Je voelt het aankomen, maar het was toch een zware week voor iedereen. Het heeft dubbel zoveel energie gekost omdat het niks heeft opgeleverd."

Late beslissing kabinet

Volgens Hofman is er niemand binnen de organisatie die niet begrijpt waarom het evenement niet door kon gaan. "Maar we hadden ons veel geld en leed kunnen besparen als er eerder meer duidelijkheid was geweest", verwijzend naar de late beslissing van het kabinet om evenementen niet door te laten gaan, een dag voordat Vrienden van Amstel Live had kunnen beginnen.

Toch is het ergens wel goed geweest, denkt de organisator. Volgens hem heeft het kabinet nu ingezien dat het niet wenselijk is dat organisatoren van evenementen pas zo laat te horen krijgen of een event door kan gaan of niet. Vrienden van Amstel Live was dan een soort proefkonijn. "Den Haag moet nu echt actie gaan ondernemen. Het gaat nu niet meer om ons, maar om de rest van de business die ook geholpen moet worden."