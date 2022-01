Sinéad O'Connor heeft zichzelf in het ziekenhuis laten opnemen. De 55-jarige Ierse zangeres plaatste op Twitter een reeks verontrustende berichten over haar zoon, die eerder deze week overleed.

Kort na de berichten, waarin de zangeres schrijft dat ze zich zijn dood aanrekent, liet O'Connor weten dat ze zich onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis heeft laten vervoeren. Het is niet bekend hoe het nu met de artieste gaat.

Shane, de zeventienjarige zoon van O'Connor, raakte ruim een week geleden vermist. Twee dagen daarna maakte de zangeres bekend dat hij was overleden.

Shane O'Connor was suïcidaal en werd daarvoor behandeld in een kliniek. Hoewel hij 24 uur per dag onder toezicht stond, wist hij toch buiten te komen. De jongen was volgens The Mirror voor het laatst in Zuid-Dublin gezien.

O'Connor is vooral bekend van Nothing Compares 2 U, een cover van een nummer van Prince. In totaal heeft de zangeres tien studioalbums uitgebracht. Haar elfde, No Veteran Dies Alone, verschijnt waarschijnlijk dit jaar.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).