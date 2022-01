Muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Stromae - L'enfer

Stromae brengt in maart na bijna negen jaar weer een nieuw album uit, dat de titel Multitude draagt. Eerder deze week bracht hij de tweede single, L'enfer (de hel) uit. De Belgische artiest zong het nummer afgelopen week tijdens een interview op de Franse televisie in antwoord op de vraag of muziek hem helpt om zich minder alleen te voelen. Het fragment werd op YouTube al vijf miljoen keer bekeken en het nummer is sinds de release het best beluisterde nummer op Spotify in Frankrijk. Stromae keerde vorig jaar al terug met de single Santé.

295 Stromae zingt L'Enfer

Muse - Won't Stand Down

Het is drie jaar stil geweest rondom Muse, maar de Britse rockers zijn nu terug met de single Won't Stand Down. Het is het eerste nieuwe werk van de band van zanger Matt Bellamy sinds het album Simulation Theory in 2018 verscheen. Bellamy zegt dat de single gaat over het opstaan tegen pestkoppen, of dit nu in de speeltuin of op het werk is. De band reisde af naar Kiev in Oekraïne om de videoclip bij het nummer op te nemen. Over een eventueel nieuw album laat de band nog niets los.

FKA twigs - Jealousy (feat. Rema)

Het had niet veel gescheeld of FKA twigs was gestopt met muziek maken. Tijdens de eerste lockdown riep de artieste haar team bij elkaar om aan te kondigen dat ze een einde aan haar muziekcarrière wilde breien. Het viel haar zwaar om haar diepste gevoelens via muziek met de wereld te delen.

Tijdens periodes van quarantaine had ze online veel contact met haar vrienden die haar langzaam maar zeker weer inspiratie gaven. Het resultaat is de mixtape Caprisongs, waarop ook gesprekken met haar vrienden te horen zijn. Ze werkt op de mixtape onder anderen samen met The Weeknd (Tears In The Club). Met de Nigeriaanse rapper Rema nam ze het nummer Jealousy op.

Joep Beving & S10 - De Leven

Componist en pianist Joep Beving heeft een cover van De Leven van Sef opgenomen voor zijn ongeneselijk zieke manager Mark. Het is het lijflied van zijn manager en samen met zangeres S10 nam Beving een nieuwe versie op. De opbrengsten van de nieuwe release gaan naar onderzoek naar de vorm van kanker waar Mark aan lijdt.

MEROL - Patronen

MEROL brengt de tweede single van haar aankomende album uit. De zangeres bekent via Instagram dat ze het "superspannend" vindt om het nummer Patronen met de wereld te delen. "Het is echt wat anders dan jullie tot nu toe van me gewend zijn, maar I love it en hopelijk jullie ook", schrijft ze over de opvolger van Vol.

