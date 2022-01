Spencer Elden, de man die dertig jaar geleden naakt als baby op de albumhoes van de band Nirvana stond, heeft een nieuwe rechtszaak aangespannen voor seksuele uitbuiting, meldt persbureau AFP.

Elden stapte wederom naar de rechtbank in Californië nadat een eerdere zaak die hij had aangespannen door een rechter was afgewezen. Hij vindt dat er sprake is van uitbuiting, omdat hij destijds te jong was om toestemming te geven voor het gebruik van de foto.

Volgens de inmiddels dertigjarige Amerikaan heeft zijn naakte verschijning op de hoes van het album Nevermind "extreem emotioneel leed veroorzaakt". Hij eiste daarom een schadevergoeding. De rechter ging daar niet in mee, maar gaf de man wel de kans om binnen tien dagen een nieuwe zaak aan te spannen. Dat heeft Elden nu dus gedaan.

Advocaten van de nog levende bandleden van Nirvana zeiden eerder in de rechtbank dat Elden "drie decennia heeft geprofiteerd van zijn beroemdheid als Nirvana-baby". Zo heeft Elden de albumhoes op latere leeftijd meermaals nagebootst en staat Nevermind op zijn borst getatoeëerd. Bovendien stellen de advocaten van de muzikanten dat de verjaringstermijn van de aanklacht is verstreken.

Nirvana bracht hun tweede album Nevermind in 1991 uit. Het werd een klassieker, onder meer door het nummer Smells Like Teen Spirit.