Talkshow Beau wordt donderdagavond vanuit Rotterdam Ahoy uitgezonden om aandacht te schenken aan concertreeks De Vrienden van Amstel LIVE. Zo krijgen de organisatoren en artiesten alsnog de kans delen van de concerten die hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan te laten horen.

Via de socialemediakanalen van de talkshow wordt door Nick Schilder en Roel van Velzen aangekondigd dat Beau donderdagavond in Ahoy wordt opgenomen. Producent Machiel Hofman van Tribe Company, de producent van Vrienden van Amstel LIVE, laat aan NU.nl weten dat er werk uit de nieuwe De Vrienden van Amstel LIVE-show wordt getoond, inclusief optredens vanuit de zaal.

Onder anderen Danny Vera, DI-RECT, Maan, Willeke Alberti, Nick & Simon, Van Velzen, Kraantje Pappie en Guus Meeuwis treden op in de uitzending.

Hofman vertelde eerder dat het moeilijk was om te aanvaarden dat de show waar hij met zijn team een jaar aan heeft gewerkt nu vorm krijgt en toch niet door een publiek gezien zal worden. Nu zal in ieder geval een deel hiervan alsnog in Beau te zien zijn.

Vanwege onduidelijkheid over de maatregelen na 14 januari waren de organisatoren genoodzaakt om alles voor te bereiden voor de concertreeks waar 150.000 mensen op af zouden komen. Hoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat grootschalige evenementen vanaf zaterdag weer worden toegestaan, kunnen organisatoren zich alleen beroepen op het garantiefonds als ze hun evenement pas annuleren wanneer de maatregelen voor de data van het evenement zijn aangekondigd.

Hofman liet eerder in gesprek met NU.nl al weten dat de evenementenbranche gebaat is bij een langetermijnplan waarbij eerder duidelijk is wat de maatregelen worden. Het ministerie van Economische Zaken spreekt over een "buitengewoon onwenselijke situatie" die is ontstaan bij De Vrienden van Amstel LIVE en wil met de sector in overleg over een oplossing. Hofman noemt dit een "positief signaal".