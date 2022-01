Het ministerie van Economische Zaken noemt de situatie rondom De Vrienden van Amstel LIVE "buitengewoon onwenselijk". In Rotterdam Ahoy wordt momenteel alles voorbereid voor een concertreeks die 15 januari zou beginnen, maar naar alle waarschijnlijkheid niet door kan gaan door de coronamaatregelen. Het kabinet geeft hier pas vrijdag uitsluitsel over.

Machiel Hofman van Tribe Company, verantwoordelijk voor de concertreeks, legde donderdag aan NU.nl uit dat hij in een spagaat zit. Omdat de maatregelen officieel maar tot vrijdag 14 januari gelden, moet alles klaar worden gemaakt om zaterdag open te gaan. Er kan ook alleen aanspraak worden gemaakt op het garantiefonds als een evenement wordt geannuleerd door maatregelen van de overheid.

"Deze situatie is inderdaad buitengewoon onwenselijk voor de sector", stelt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. "We proberen steeds om beperkingen op tijd aan te kondigen, maar dit is in de praktijk heel moeilijk gebleken. We zijn ons ervan bewust dat hier een oplossing voor moet komen. Hierover zijn we in overleg met de sector."

Hofman zegt de afgelopen maanden al meermaals te hebben aangekaart dat de evenementenbranche is gebaat bij een langetermijnplan. "We hebben in november en december ook al om duidelijkheid gevraagd en die niet gekregen." Hij is tevreden dat zijn oproep is gehoord en spreekt van een "positief signaal". "We wilden nu aandacht voor dit probleem creëren, want ze hebben het nu wel heel ver laten komen." Hofman noemt de reactie van het ministerie het "maximaal haalbare" voor de sector momenteel.

De taskforce culturele en creatieve sector gaat donderdag met staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) in gesprek over "urgente zaken". De culturele sector roept het kabinet opnieuw dringend op een helder perspectief te bieden.

"Kom met voorspelbare en inzichtelijke coronamaatregelen. Geef aan bij welke risicostadia welke maatregelen in werking treden", verzoekt de taskforce onder meer. De taskforce komt volgende week ook met een "openings- en herstelplan". Daarin staan zes voorstellen om de sector te helpen tijdens en na de crisis.