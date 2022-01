De producent van concertreeks Vrienden van Amstel LIVE bevindt zich in een spagaat. Hoewel het zeer onwaarschijnlijk is dat de concertreeks vanaf komend weekend weer toegestaan is, heeft de overheid nog niet duidelijk gemaakt wat er na vrijdag 14 januari met de cultuursector gebeurt. Machiel Hofman van Tribe Company hoopt dat het voor niets opbouwen van het podium in Rotterdam Ahoy een les zal zijn.

"We hebben te maken met twee krachtenvelden die samenkomen", legt Hofman uit. "Aan de ene kant heb je puur het feit dat de maatregelen momenteel tot en met vrijdag lopen en we zaterdag dus open zouden moeten. Er zijn 150.000 bezoekers die op ons rekenen. Dan kun je het niet maken om er niet klaar voor te zijn."

"Aan de andere kant heb je de afhankelijkheid van het garantiefonds, dat het überhaupt mogelijk maakt dat we voorbereidingen kunnen treffen." Het garantiefonds is in het leven geroepen om onkosten van de cultuursector te vergoeden als evenementen niet kunnen doorgaan vanwege de geldende coronamaatregelen.

Dat is volgens Hofman waar de schoen wringt: "Je kunt alleen gebruikmaken van die regeling zodra de overheid besluit dat een evenement niet kan doorgaan en dat is nu nog niet het geval."

Zonde van het vakwerk

"Het is zonde voor iedereen", stelt Hofman. "Daarom hebben we al zo vaak tegen Den Haag gezegd dat we gebaat zijn bij een langetermijnplan. Dit is niet alleen zonde van het geld, maar ook van het werk dat al deze mensen met liefde voor hun vak nu verzetten. We hebben in november en december ook al om duidelijkheid gevraagd en die niet gekregen. Blijven we dicht tot 1 maart, 1 april of 1 mei? Daar hebben we meer aan dan het een dag van tevoren horen."

Hofman hoopt dan ook dat er lessen worden getrokken uit de situatie die is ontstaan bij De Vrienden van Amstel LIVE. "Het positieve ervan is dat de problematiek van de cultuursector nu in het oog springt. Als de maatregelen nu weer met twee weken verlengd worden, zijn er tegen die tijd weer andere ondernemers in de sector aan de beurt die misschien niet het bereik hebben dat wij hebben. Dan blijft het probleem zich herhalen. We willen ons evenement dan ook inzetten om te laten zien dat het huidige beleid niet werkt en geld kost."

Dat een groep van zeker 150 mensen - van podiumbouwers tot cateraars - nu werk rond het evenement heeft, noemt hij een lichtpuntje. "Daarom is het bestaan van het garantiefonds ook zo fijn. De onmisbare mensen die achter de schermen werken, kunnen we daardoor redden. Maar het voelt wel alsof je met z'n allen de Tour de France aan het fietsen bent, terwijl je weet dat je de finish niet gaat halen."

Dat geldt ook voor de 21 artiesten die aan het repeteren zijn voor de concerten. "De sfeer onder de artiesten is grappig genoeg wel positief. Je gaat er toch met z'n allen doorheen. Maar er zijn zeker ook moeilijke momenten, omdat het onrechtvaardig voelt. We zien nu hoe iets waar we een jaar aan gewerkt hebben eruit gaat zien zoals we het bedoeld hebben, terwijl we weten dat niemand het te zien gaat krijgen."