Net als Elvis Costello hebben The Rolling Stones en Lady Gaga eigen nummers vanwege een controverse in de ban gedaan. De Britse band besloot de hit Brown Sugar de komende tijd niet meer te spelen. En Gaga heeft in 2019 haar nummer met R. Kelly Do What U Want van de streamingdiensten verwijderd, nadat de zanger van seksueel misbruik was beschuldigd.

De 67-jarige Costello heeft onlangs Oliver's Army, een van zijn grootste hits, in de ban gedaan vanwege een racistische term die hij in de originele versie zingt. Hij vraagt radiozenders het nummer niet meer te draaien. Die censureerden Oliver's Army al jaren, maar dat is volgens de zanger niet de juiste oplossing.

Oliver's Army gaat over het conflict in Noord-Ierland. In de tekst wordt het racistische woord nigger gebruikt om een soldaat te omschrijven. "Zo werd mijn opa genoemd toen hij in het Britse leger zat, het is een historisch feit. Maar als mensen dat woord horen, dan beschuldigen ze me van iets wat ik niet zo bedoelde", legde de zanger uit aan The Telegraph.

The Rolling Stones kregen vooral veel kritiek nadat ze Brown Sugar in 2019 live hadden gespeeld. Het nummer gaat over de slavernij en zou racistisch zijn. Mensen eisten dat de band het nummer niet meer speelt. "We proberen erachter te komen waar deze rel vandaan komt", zei bandlid Keith Richards daar vorig jaar over tegen de Los Angeles Times.

De bandleden waren het zat om de discussie over dit onderwerp te voeren en daarom besloten ze het nummer voorlopig niet ten gehore te brengen. Zowel Richards als frontman Mick Jagger hoopt dat daar in de toekomst verandering in komt.

Lady Gaga verwijdert muziek met R. Kelly

Lady Gaga verwijderde haar nummer Do What U Want, dat ze met R. Kelly heeft gezongen, in 2019 van alle streamingdiensten. Dit deed de zangeres naar aanleiding van beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de zanger. "Ik geloof ze, ik weet dat ze lijden en ik vind dat hun stemmen gehoord moeten worden", schreef Lady Gaga verwijzend naar de slachtoffers.

De artieste, die zelf slachtoffer van seksueel misbruik is, zegt dat ze in de periode waarin Do What U Want werd uitgebracht (in 2013) niet lekker in haar vel zat. "Ik wilde destijds iets provocerends maken, omdat ik boos was en het trauma nog niet had verwerkt."

Het komt vaker voor dat radiostations artiesten of specifieke nummers boycotten. Zo werd Bilal Wahib door verschillende zenders geboycot nadat hij een minderjarige jongen had gevraagd tegen betaling zijn geslachtsdeel te tonen.

Ook draaien veel stations al jaren minder muziek van Michael Jackson, omdat de in 2009 overleden zanger meermaals van kindermisbruik is beschuldigd.