Lauren Spencer-Smith (18) wist het twee jaar geleden niet tot de top tien van de talentenjacht American Idol te schoppen, maar daar hoeft de Canadese zangeres niet meer wakker van te liggen. Ze zet het sociale medium TikTok handig in om van haar nieuwe single Fingers Crossed een virale hit te maken.

De achttienjarige op Vancouver Island opgegroeide Spencer-Smith maakt op zestienjarige leeftijd tijdens haar American Idol-auditie indruk met het nummer What About Us van Pink. Juryleden Katy Perry, Lionel Richie en Luke Bryan geven haar een plek bij de laatste twintig, maar de stap naar de top tien weet ze niet te zetten.

Spencer-Smith gaat vervolgens in de luwte aan de slag met haar eigen muziek en weet in 2021 al enkele succesjes te boeken. Haar single Back To Friends verschijnt in de zomer van 2021, nadat ze haar TikTok-volgers er eerst een fragment van had laten horen. Het nummer heeft inmiddels vijftien miljoen streams behaald. Dezelfde tactiek past ze nog veel succesvoller toe bij de release van haar nieuwe single Fingers Crossed, die in een week tijd al zestien miljoen streams heeft binnengeharkt.

Spencer-Smith heeft de ballad Fingers Crossed samen met Fransisca Hall en Jakke Erixson geschreven. Op het nummer richt ze zich tot haar ex, die ze tijdens hun relatie op alle mogelijke manieren probeert te helpen, wat uiteindelijk tevergeefs blijkt. De zangeres concludeert dat hij wel zijn vingers gekruist moet hebben gehouden toen hij zei dat hij van haar hield, omdat ze ervan overtuigd is dat hij het niet meende.

Het nummer lijkt onderdeel van een grotere trend: jonge vrouwen die in liedjes afrekenen met een ex die hen slecht behandelde. Zo scoort Gayle momenteel een hit met het nummer abcdefu, waarin ze haar ex en zijn familie er flink van langs geeft, en staat de Nederlandse Meau momenteel op nummer één met Dat heb jij gedaan, waarin ze zingt over een ongezonde relatie.

Drama zorgt voor liedjes

Al deze nummers slaan aan op TikTok, waar de veelal jonge gebruikers zich herkennen in de songteksten. Spencer-Smith heeft op de app zelfs al een hit voordat het nummer op streamingdiensten verschijnt. In november 2021 filmt ze zichzelf in een studio, zittend op een bank in een trainingspak, terwijl ze een stukje van het nummer meezingt. De video is inmiddels 23 miljoen keer bekeken en zorgde ervoor dat vele TikTok-gebruikers reikhalzend naar de release uitkeken.

Dat zorgde op Spotify binnen enkele uren al voor een miljoen streams. Zowel in de Verenigde Staten als in Nederland staat het nummer sinds de release continu in de top tien van de meest beluisterde liedjes op de streamingdienst en in het Verenigd Koninkrijk is het zelfs het meest gestreamde nummer van het moment.

Ze wordt vergeleken met Olivia Rodrigo, die vorig jaar in januari ogenschijnlijk uit het niets een wereldhit scoorde met Drivers License. De zangeres scoorde er zelfs het wereldwijd meest beluisterde nummer van 2021 op Spotify mee.

Of het voor Spencer-Smith net zo hard zal gaan valt nog te bezien, maar in gesprek met Billboard vertelt ze dat het huidige succes van Fingers Crossed haar goed doet. "Het is een fantastisch gevoel dat zo veel mensen zich in het nummer herkennen. Het zorgt ervoor dat ik me niet alleen voel. Ik leef voor drama, want wat er ook gebeurt, ik kan er weer een liedje van maken."