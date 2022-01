Hoewel de kans groot is dat de lockdown vrijdag wordt verlengd, wordt De Vrienden van Amstel opgebouwd alsof het evenement zaterdag doorgaat. De organisatie heeft daar bewust voor gekozen, ook al is de kans op doorgang "nihil", vertelt producent Machiel Hofman van Tribe Company.

"We gaan door met opbouwen om de simpele reden dat het zaterdag klaar moet zijn. Als vrijdag op de persconferentie bekend zou worden dat de lockdown niet wordt verlengd, ook al is die kans nihil, dan moeten we wel klaar zijn", zegt Hofman over het evenement dat van 15 tot en met 28 januari gepland staat in Rotterdam Ahoy.

Ook het feit dat de organisatie pas in aanmerking komt voor compensatie van de overheid als het evenement vanwege de coronamaatregelen wordt afgeblazen, speelt mee. "Dat is zeker een belangrijke factor, maar we hebben nu nog niet inzichtelijk wat de financiële gevolgen gaan zijn als het niet doorgaat. We bekijken dat steeds per keer."

Bij de opbouw wordt rekening gehouden met verschillende scenario's, waaronder het scenario dat er extra shows bij zullen komen als het evenement kleiner moet.

Een digitaal alternatief, dat er vorig jaar wel was, komt er niet. "We focussen ons nu echt op de opbouw van een evenement zoals normaal, we hebben geen tijd om naast alle verschillende scenario's die we daarvoor bedenken ook nog een livestream op te tuigen."

Het opbouwen voor een evenement waarvan de organisatie al verwacht dat het niet kan doorgaan, valt de crew wel zwaar. "Elke keer dat we Ahoy binnenkomen, moeten we toch even slikken, het doet pijn. We hebben vrijdag vlak voor de persconferentie een generale repetitie in een volledig opgebouwd decor met 21 Nederlandse topartiesten voor niets, dat is vrij dramatisch."