Maan de Steenwinkel is maandag de grote winnaar van de Qmusic Top 40 Awards geworden. De 24-jarige zangeres won de award voor Beste Artiest en had samen met rapper Snelle de grootste hit te pakken met Blijven Slapen.

"Het is een onwijs gek jaar geweest en zo veel waardering vind ik dan echt waardevol", zegt Maan. "Ik leef mijn droom en ben supertrots op wat we de afgelopen tijd met het team hebben neergezet. Ik wil iedereen bedanken die met me wil werken en natuurlijk iedereen die naar m'n liedjes luistert."

Ook Suzan & Freek vielen in de prijzen. Zij ontvingen de award voor Beste Alarmschijf met het nummer Goud. Donnie was de Beste Nieuwkomer in de Top 40.

Qmusic-dj Joost Swinkels nam de presentatie van de show over van Domien Verschuren, die positief testte op het coronavirus.