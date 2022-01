React moest dé single worden waarmee de Pussycat Dolls na ruim elf jaar afwezigheid een muzikale herstart zouden maken. Het nummer sloeg aan, maar het coronavirus gooide roet in het eten voor een reünietournee. Echt mis gaat het nu Nicole Scherzinger zich tegen de rest van de bandleden lijkt te keren.

"Ik wil iedereen die tickets had voor de Pussycat Dolls bedanken. We zijn zo dankbaar", aldus Nicole Scherzinger dit weekend op Instagram. In haar story schrijft ze begrip te hebben voor het annuleren van de tournee vanwege de constante veranderingen in de wereld door het coronavirus. De zangeres schrijft veel tijd, energie en geld in de tournee te hebben gestopt en het echt jammer te vinden dat die nu niet doorgaat.

Eén probleem: de andere bandleden weten van niets. Waar Scherzinger zich al neergelegd heeft bij het feit dat de tournee niet doorgaat, lezen Carmit Bachar, Jessica Sutta, Ashley Roberts en Kimberley Wyatt dat voor het eerst op haar Instagram. De vijf leden zeiden bij de reünie dat alle onenigheid uit 2009 opgelost was, maar dat lijkt toch anders te zitten.

Oprichter Robin Antin reageerde gepikeerd: volgens haar heeft iederéén keihard gewerkt, niet alleen Scherzinger. "We hebben allemaal persoonlijke en financiële offers gebracht, want dat is hoe het gaat in een team en een band", sneert ze naar de zangeres, die na het opbreken van de groep in 2009 een succesvolle solocarrière startte. "Laten we niet vergeten dat er vijf andere leden (Melody Thornton zag af van de reünie, red.) van de groep zijn om wie ik ook geef en die gehoord zouden moeten worden."

De tournee werd vanwege het coronavirus al meerdere keren uitgesteld, maar toen een nieuwe datum geprikt werd, wilde Scherzinger ineens veel meer geld en zeggenschap hebben. Antin klaagde de zangeres daarop aan, omdat Scherzinger haar zou chanteren: als ze niet haar zin zou krijgen, zou ze niet meedoen aan de tournee. Scherzinger zou volgens de eerste afspraken in haar eentje 49 procent van de opbrengsten van de tournee binnenharken. In een nieuw contract eiste ze 75 procent en alle creatieve zeggenschap.

Het lijkt erop dat met de aankondiging van Scherzinger het hoofdstuk Pussycat Dolls nog niet is afgesloten. De zaak van Antin tegen de zangeres loopt nog steeds en concertorganisator Live Nation eist 600.000 dollar (ruim 529.000 euro) voor de gemaakte kosten. De overige leden geven nog niet op: Sutta schrijft op Instagram dat "de tournee weliswaar tot een einde is gekomen, maar het Dolls-verhaal zeker niet".