Een ongeduldige fan bij een concert van Doja Cat in Indianapolis maakte zaterdagavond een nogal onhandige grap om de rij bij de ingang te ontlopen. Volgens de lokale politiechef zei hij tegen anderen dat hij een bom in zijn rugzak had, meldt TMZ.

Omdat het niet zeker was dat het om een grap ging, werd de politie ingeschakeld. Die vond geen explosieven, maar arresteerde de man wel vanwege andere openstaande straffen.

Sommige fans stonden door het voorval uren te wachten voor ze naar binnen konden. "Ik heb net vier uur gewacht om Doja Cat te zien want er zou een bommelding zijn", schreef een van hen op Twitter. "Engste moment van mijn leven."

Ook tijdens het optreden zelf was er een incident. Doja Cat moest haar show voor korte tijd onderbreken toen twee fans met elkaar op de vuist gingen.