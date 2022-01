Michael Lang, medeoprichter en organisator van het legendarische muziekfestival Woodstock, is zaterdag op 77-jarige leeftijd overleden. Hij overleed aan het non-hodgkinlymfoom, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, melden meerdere Amerikaanse media zondag.

Lang werd geboren in de New Yorkse wijk Brooklyn. Hij stopte met zijn studie aan de New York University om zich bezig te houden met concertpromotie. In 1968 organiseerde hij zijn eerste muziekfestival: Miami Pop Festival in de staat Florida, waar onder anderen Jimi Hendrix, Frank Zappa en John Lee Hooker optraden.

Later verhuisde hij naar de plaats Woodstock in de staat New York. Hier bedacht en organiseerde hij samen met John Rosenman, Artie Kornfeld en John P. Roberts in 1969 Woodstock, een van de ingrijpendste gebeurtenissen in de muziekgeschiedenis.

Het wereldberoemde festival, dat van 15 tot en met 18 augustus 1969 duurde, vond plaats op een boerderij en trok zo'n 400.000 bezoekers in plaats van de verwachte 200.000. Dit zorgde voor lange files richting het evenement.

Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, The Who, Sly & The Family Stone, Joe Cocker en Crosby, Stills, Nash & Young behoren tot de 32 artiesten die de line-up vormden.

De file richting het festival. De file richting het festival. Foto: Wikimedia Commons

'Vreedzaamste muziekevenement in de geschiedenis'

"Woodstock bood mensen een plek waar ze echt zichzelf konden zijn", vertelde Lang in 2019 aan Pollstar. "Het was waarschijnlijk de vreedzaamste gebeurtenis in zijn soort. Dat kwam door de verwachtingen en wat de mensen daar wilden creëren."

Lang, die door Jonathan Groff werd gespeeld in de film Taking Woodstock van Ang Lee (2009), produceerde ook de latere versies van Woodstock: Woodstock '94 en het controversiële Woodstock '99. Ook hielp hij bij het plannen van Woodstock 50, dat in augustus 2019 zou plaatsvinden. Dat concert werd geannuleerd wegens een "reeks onvoorziene tegenslagen".

Lang laat zijn vrouw en vijf kinderen achter.