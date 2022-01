Marilyn Bergman, songwriter voor diverse artiesten en films, is zaterdag op 93-jarige leeftijd overleden in Los Angeles, meldt Deadline.

Bergman schreef de songteksten met haar man Alan Bergman. Samen wonnen ze onder meer drie Academy Awards, vier Emmy Awards, drie Grammy Awards en twee Golden Globe Awards voor hun teksten.

Ook won het echtpaar Oscars voor onder andere de nummers The Windmills of Your Mind, The Way We Were en de titelsong voor de film Yentl, waarin zangeres Barbra Streisand de hoofdrol speelde.

De Emmy's wonnen de tekstschrijvers voor de film Sybil, Queen of the Stardust Ballroom, Ordinary Miracles en A Ticket to Dream.

Naast diverse nummers voor Streisand schreven de twee songteksten voor onder anderen Ray Charles, Sting en Frank Sinatra.