Muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

The Weeknd - Sacrifice

The Weeknd is de eerste grote internationale ster die in 2022 een album uitbrengt. Dit stond tot eerder deze week nog niet op de planning. The Weeknd kondigde pas enkele dagen van tevoren aan dat Dawn FM zou verschijnen. Het is de opvolger van het hitalbum After Hours dat in 2020 verscheen. Hier staan onder meer de hits Blinding Lights en Save Your Tears op. Op de nieuwe plaat is onder meer de single Take My Breath te vinden. Sacrifice wordt nu als nieuwe single naar voren geschoven.

Beluister het nummer hier

Meau & Paul de Munnik - Stap Maar In Bij Mij

Zangeres Meau verovert Nederland momenteel met de ballad Dat heb jij gedaan. Het nummer staat op de eerste plaats in de Top 40, kwam al binnen in de Top 2000 en harkt dagelijks honderdduizenden streams op Spotify binnen. Ze trad op Tweede Kerstdag op met de Streamers en heeft nu met Paul de Munnik een nummer geschreven en opgenomen. Stap Maar In Bij Mij wordt gebruikt voor een nieuwe reclamecampagne van de NS.

Beluister het nummer hier

Lauren Spencer-Smith - Fingers Crossed

De naam Lauren Spencer-Smith doet in Nederland misschien nog niet bij velen een belletje rinkelen, maar hier lijkt snel verandering in te komen. De achttienjarige Canadese zangeres schopte het twee jaar terug tot de halve finales in American Idol. Inmiddels werkt ze al een tijdje aan haar eigen nummers. Ze bracht eerder deze week de single Fingers Crossed uit die in de Verenigde Staten meteen een miljoen streams op Spotify behaalde, maar in Nederland in 24 uur ook al bijna de 150.000 aantikte.

Beluister het nummer hier

Avedon, Henkie T & Yssi SB - Havana

Avedon, de artiestennaam van Vincent van den Ende, heeft al nummers geschreven en geproduceerd voor internationale sterren als Ariana Grande, Chris Brown en Megan Thee Stallion. Voor zijn werk met de zussen Chloe x Halle werd hij zelfs genomineerd voor een Grammy. Avedon brengt nu ook eigen muziek uit, samen met Nederlandse artiesten als Donnie en JeBroer. Zijn nieuwe single Havana is een samenwerking met de rappers Henkie T en Yssi SB.

Beluister het nummer hier