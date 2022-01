Dr. Dre heeft het grootste deel van het budget voor de Super Bowl vooruitbetaald en loopt het risico miljoenen te verliezen als de halftime show niet doorgaat. De rapper doet de show samen met Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar en Mary J. Blige.

Dr. Dre is volgens TMZ verzekerd voor een annulering van de show, maar niet voor enige calamiteiten die betrekking hebben op het coronavirus. De kans dat het evenement vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant niet doorgaat, is echter niet zo groot, meldt de entertainmentsite.

De kans is wel aanwezig dat het evenement wederom met minder of geen publiek zal plaatsvinden. Of dit nog gevolgen voor de financiën van Dr. Dre heeft, is niet bekend.

Ieder jaar is de halftime show één van de grootste muzikale evenementen ter wereld. Prince, Michael Jackson en Beyoncé hebben in het verleden ook tijdens de Super Bowl opgetreden.

De Super Bowl staat voor 13 februari gepland.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.