The Recording Academy stelt de uitreiking van de Grammy Awards voorlopig uit. De organisatie van de muziekprijzen doet dit vanwege de opmars van de omikronvariant van het coronavirus. De prijzen zouden 31 januari in Los Angeles worden uitgedeeld.

"Na een zorgvuldige analyse met stads- en staatsambtenaren, gezondheids- en veiligheidsexperts, de artiestengemeenschap en vele partners, hebben The Recording Academy en CBS de 64e jaarlijkse Grammy Awards-show uitgesteld", meldt de organisatie woensdag in een verklaring.

"De gezondheid en veiligheid van onze gemeenschap, het live publiek en de honderden mensen die aan de show meewerken zijn onze topprioriteit."

De academie zegt de veiligheid nu voorop te stellen en de show op een later moment alsnog te organiseren. "Gezien de onzekerheid rond de omikronvariant brengt het organiseren van de show op 31 januari simpelweg te veel risico's met zich mee. We kijken ernaar uit om 'Music Biggest Night' te vieren op een andere datum, die binnenkort aangekondigd zal worden."

Het is de tweede keer dat de uitreiking van de Grammy Awards vanwege het coronavirus verzet wordt. Vorig jaar zou de uitreiking ook op de laatste dag van januari plaatsvinden en toen werd de show uitgesteld tot 14 maart. De uitreiking werd toen - net als dit jaar - gepresenteerd door Trevor Noah.

Jon Batiste is met elf nominaties de artiest die de meeste kans maakt op een beeld. Hij wordt gevolgd door Doja Cat, H.E.R. en Justin Bieber, die ieder acht nominaties op zak hebben.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.