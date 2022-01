Of Rihanna dit jaar in de voetsporen van Adele treedt en na zes jaar weer eens een album uitbrengt, valt nog te bezien, maar gelukkig zijn er genoeg andere artiesten van wie we in 2022 nieuwe muziek van gaan horen. NU.nl zet enkele albumreleases op een rij, waaronder die van The Weeknd, Stromae en Dolly Parton.

The Weeknd - Dawn FM (7 januari)

De eerste grote release van 2022 komt van The Weeknd. Dat is een verrassing, want de Canadese superster kondigde pas deze week aan dat de plaat eraan zit te komen. Abel Tesfaye, zoals The Weeknd eigenlijk heet, zit blijkbaar geen moment stil. Hij bracht in 2020 nog het succesvolle album After Hours met de hits Blinding Lights en Save Your Tears uit en in 2021 volgden er samenwerkingen met artiesten als Doja Cat, Swedish House Maffia, Kanye West, Rosalía en FKA twigs. Het ook vorig jaar verschenen Take My Breath blijkt nu de eerste single van het nieuwe album Dawn FM. Op de plaat werkt The Weeknd onder meer samen met acteur Jim Carrey. De zanger is als bejaarde man te zien op de cover.

The Weeknd deelde de albumhoes van Dawn FM via Instagram. (Foto: Instagram The Weeknd) The Weeknd deelde de albumhoes van Dawn FM via Instagram. (Foto: Instagram The Weeknd)

Aaliyah - Unstoppable (verwacht in januari)

Fans van de in 2001 overleden r&b-zangeres Aaliyah hebben twintig jaar moeten wachten tot haar oeuvre ook op streamingdiensten beschikbaar werd. Haar platen werden in 2021 een voor een online aangeboden en nu komt er ook nieuw werk van haar aan. In december verscheen al de single Poison, waar ook The Weeknd op te horen is. Fans reageerden in eerste instantie niet positief op het nummer, omdat de vocalen van Aaliyah niet zo helder klonken als die van haar duetpartner. Later verscheen er een nieuwe versie. Op het album Unstoppable, dat bestaat uit demo's die onder leiding van Aaliyah's oom Barry Hankerson tot volledige nummers zijn aangekleed, staan ook samenwerkingen met Snoop Dogg, Future, Drake en Ne-Yo. Een definitieve releasedatum is nog niet aangekondigd, maar volgens Hankerson moet het album in januari uitkomen.

Bastille - Give Me The Future (4 februari)

De Britse band Bastille brak in 2013 groots door met de hit Pompeii en heeft sindsdien drie albums en heel wat mixtapes uitgebracht. De band van zanger Dan Smith is al enkele maanden aan het toewerken naar de release van een nieuwe plaat, met singles als Distorted Light Beam en Thelma + Louise. Het nieuwe album heet Give Me The Future en bevat dertien liedjes. De plaat verschijnt op 4 februari.

Deze albums verschijnen ook: 21 januari: Years & Years - Night Call

11 februari: Alt-J - The Dream

25 februari: Tears For Fears - The Tipping Point

11 maart: Bryan Adams - So Happy It Hurts

18 maart: Charli XCX - Crash

25 maart: Placebo - Never Let Me Go

8 april: Jack White - Fear of the Dawn

27 mei: Liam Gallagher - C'mon You Know

Eddie Vedder - Earthling (11 februari)

Eddie Vedder staat op het punt om zijn eerste soloalbum in elf jaar uit te brengen. De plaat Earthling van de zanger en gitarist van Pearl Jam verschijnt op 11 februari. De singles Long Way en The Haves zijn al te beluisteren. De recentste soloplaat van Vedder, Ukulele Songs, stamt uit 2011. Sindsdien maakte hij nog twee platen met Pearl Jam, waarvan Gigaton uit 2020 de recentste is.

Stromae - Multitudes (4 maart)

Er zijn artiesten die het nog bonter maken dan Rihanna en Adele als het gaat om lange radiostiltes tussen hun albums. De Belgische artiest Stromae, bekend van hits als Alors On Danse en Papaoutai, bracht namelijk in 2013 zijn tweede en recentste album Racine Carrée uit. Paul van Haver, zoals Stromae eigenlijk heet, trouwde, kreeg een kind en richtte zich verder onder meer op zijn kledinglijn. In oktober bracht hij tegelijk met Adeles Easy On Me zijn comebacksingle Santé uit. De plaat werd een nummer 1-hit in zijn thuisland en haalde de top drie in Frankrijk. 4 maart verschijnt het album Multitudes, waar hij ook mee op tour hoopt te gaan. Voor de release staan er drie grote optredens gepland, waarvan eentje op 27 februari in AFAS Live in Amsterdam.

204 Stromae - Santé

Dolly Parton - Run Rose Run (7 maart)

Dolly Parton heeft voor het eerst in haar leven een boek geschreven. Het werk Run Rose Run verschijnt in 2022 en de zangeres schreef het samen met auteur James Patterson. De thriller gaat over een zangeres die probeert door te breken in Nashville in de hoop dat haar duistere verleden haar niet inhaalt. Parton, bekend van nummers als 9 to 5 en Jolene, schreef ook een volledig album dat bij het boek hoort. De verhalen in de twaalf originele liedjes sluiten aan op het verhaal van de roman. Run Rose Run (het boek en het album) verschijnt op 7 maart.