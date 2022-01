Zanggroep Il Divo heeft besloten een in februari geplande tournee ondanks het overlijden van zanger Carlos Marín door te laten gaan. De overige zangers laten dinsdag via Instagram weten dat de concerten met een vervanger van Marín doorgang zullen vinden.

Zangers David Miller, Sébastien Izambard en Urs Bühler hebben wel de naam van de tournee aangepast. Die heette eerst de For Once in My Life Tour, maar is nu omgedoopt tot Greatest Hits Tour.

Bij de aanstaande tournee vervangt de Mexicaans-Amerikaanse bariton Steven LaBrie de in december overleden Marín. De concertreeks gaat op 2 februari van start in San Jose en wordt in 27 februari in Miami afgesloten.