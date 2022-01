Met slechts zes verkoopweken is 30, het nieuwe album van Adele, ruimschoots het bestverkochte album van 2021 geworden. Dat heeft samensteller GfK maandag bekendgemaakt. Achter de Britse zangeres completeren Olivia Rodrigo en Justin Bieber de top drie met respectievelijk SOUR en Justice.

Voor Adele is het een bekende plaats, want ook met de drie voorgangers van 30 verdiende ze de titel album van het jaar. In 2009 was dat met 19, in 2011 én 2012 met 21 en 25 was de bestverkochte plaat van 2015 én 2016. De Britse is de enige artiest die in zes verschillende jaren bovenaan eindigde. Tot vorig jaar deelde ze dat record met Marco Borsato, die in 1997, 1998, 2000, 2002 en 2013 de meeste platen verkocht.

Ook de oude albums van Adele deden het dit jaar opnieuw goed. 25 staat al sinds de release in 2015 elk jaar in de eindejaarslijst, met dit jaar een 22e plaats. 21 behoort zelfs al voor de negende keer tot de honderd bestverkochte platen van het jaar. Alleen in 2018 en 2019 stond dit album niet in die lijst.

De nummer één van vorig jaar, Shoot for the Stars Aim for the Moon van Pop Smoke, bezet ook dit jaar een plek in de top tien. De plaat is op de achtste plaats terug te vinden. Ook Future Nostalgia van Dua Lipa (vorig jaar drie, nu vijf) en Fine Line van Harry Styles (vijf om tien) staan opnieuw in de top tien.

Album Top 10 202 1. Adele - 30

2. Olivia Rodrigo - SOUR

3. Justin Bieber - Justice

4. ABBA - Voyage

5. Dua Lipa - Future Nostalgia

6. Snelle - Lars

7. The Kid LAROI - F*ck Love

8. Pop Smoke - Shoot for the Stars Aim for the Moon

9. Ed Sheeran - =

10. Harry Styles - Fine Line

Snelle en Maan hebben bestverkochte single

Blijven Slapen van Snelle en Maan is de bestverkochte en gestreamde single van 2021 geworden. Het duet, dat in mei drie weken op nummer één stond in de Single Top 100, deed het net iets beter dan Stay van The Kid LAROI en Justin Bieber en Bad Habits van Ed Sheeran.

Het komt niet vaak voor dat een Nederlandstalig nummer de single van het jaar wordt. Deze eeuw was het nog maar vier keer eerder raak.