Jonge zangeressen die hun onvrede uiten over een ex-vriendje bleken in 2021 mateloos populair. De achttienjarige Olivia Rodrigo hing er een volledig album met meerdere hitsingles aan op en de zeventienjarige Gayle volgt nu in haar voetsporen met de hit abcdefu.

De naam Taylor Gayle Rutherford zal bij het grote publiek misschien nog geen belletje doen rinkelen, maar de op 8 juli 2004 geboren zangeres staat al dagen aan kop van de internationale hitlijst van Spotify. Haar abcdefu is momenteel het meest beluisterde liedje per dag met zo'n 4,6 miljoen streams per dag.

Het nummer verscheen afgelopen augustus al, maar deed er enkele maanden over om aan populariteit te winnen. Inmiddels haalde het nummer in het Verenigd Koninkrijk al de top 3 van de hitlijst en staat het momenteel op de vijfde plaats in de Nederlandse top 40. In de Verenigde Staten is de vijftiende plaats voorlopig de piek.

Gayle bracht al verschillende singles uit, waarna ze een contract tekende bij Atlantic Records. Daar bracht ze abcdefu uit, dat ze schreef met Sara Davis en David Pittenger als middelvinger naar haar ex-vriend. Voor de hoes van de single werd een röntgenfoto van de onlangs uit de kom geraakte middelvinger van de zangeres gebruikt.

In interviews legde Gayle uit dat ze na het einde van haar relatie probeerde om nog netjes met haar ex om te gaan en haar boosheid niet te laten blijken. Dit ging uiteindelijk ten koste van zichzelf, vindt de zangeres. Die boze gevoelens kwamen er allemaal uit bij het schrijven van het nummer.

Borden kapot gooien

abcdefu is dan ook een stuk grover geschreven dan de nummers van de eerder genoemde Rodrigo. De 'fu' in de titel staat voor 'fuck you' en niet alleen de ex krijgt er van langs. Van zijn moeder, zus en vrienden moet ze ook niets hebben. De enige die gespaard blijft in het refrein is de hond van haar voormalig geliefde. "Everybody but your dog, you can all fuck off", klinkt het.

De klare taal van Gayle vond al snel aansluiting bij jongeren die er op TikTok hun eigen creaties mee maakten. Daar wordt het gebruikt om exen, ouders of wie hen op dat moment ook maar tegen staat op hun plek te zetten. Er werd zelfs een trend gestart waarbij TikTok-gebruikers borden kapot gooien met een bericht voor hun ex erop, begeleid door het nummer van Gayle.

Het nummer bereikte een steeds groter publiek door de app, wat Gayle en haar team ook niet ontging. Al snel verschenen er meerdere versies van het nummer. Op abcdefu (angrier) (bozer) krijgt het nummer een rock-jasje aan met meer gitaar en abcdefu (chill) is een ballad. Er zelfs een gekuiste versie die abcdefu (nicer) heet, waarop ze 'forget you' zingt.

Gayle heeft naast de verschillende versies van haar hit nog geen nieuw materiaal met de wereld gedeeld sinds ze een groter publiek bereikte. Daar zal volgend jaar ongetwijfeld verandering in komen. Dan zal moeten blijken of ze het sentiment onder jongeren eenmalig heeft gevangen of een blijvertje is.