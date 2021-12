Het lied Hypnotized van Purple Disco Machine is dit jaar het meest gedraaide nummer op de Nederlandse radio. De samenwerking met Sophie and the Giants (foto) werd ongeveer achtduizend keer gedraaid, blijkt uit cijfers van Radio Monitor.

Hypnotized werd het meest gedraaid op Sky Radio, zo'n duizend keer. Ook op Radio 538, Qmusic en Wild FM kwam het nummer vaak voorbij.

Purple Disco Machine is de artiestennaam van de Duitse dj Tino Schmidt. Hij bracht onlangs een album uit waar ook de hit Dopamine met de Nederlandse singer-songwriter Eyelar op staat.

Purple Disco Machine wordt op de lijst gevolgd door Ed Sheeran, die met zijn comebacksingle Bad Habits op de tweede plek staat. De derde plaats is voor Blijven Slapen van Snelle & Maan, dat eerder deze maand nog door Spotify werd uitgeroepen tot meest gestreamde lied in Nederland.

Naast Snelle en Maan haalden ook de Nederlandse artiesten Chef'Special en Suzan & Freek de top tien.

De tien meest gedraaide nummers op de Nederlandse radio in 2021 1. Purple Disco Machine ft. Sophie and the Giants - Hypnotized

2. Ed Sheeran - Bad Habits

3. Snelle & Maan - Blijven Slapen

4. Chef'Special - Afraid of the Dark

5. Sheppard - Learning To Fly

6. Tom Grennan - Little Bit Of Love

7. OneRepublic - Run

8. Suzan & Freek - Goud

9. BANNERS - Someone To You

10. Pink & Willow Sage Hart - Cover Me In Sunshine