Eigenlijk waren Björn Ulvaeus en Benny Andersson begin jaren tachtig van plan een ABBA-musical te maken, gebaseerd op nieuwjaarsvieringen. Een van de nummers uit de musical zou Daddy Don't Get Drunk on Christmas Day gaan heten. De plannen liepen in de soep, maar het nummer kwam wel uit - onder een andere naam. Dit is het verhaal achter Happy New Year van ABBA.

Het is begin 1980 als Ulvaeus en Andersson, de twee mannelijke bandleden van ABBA, naar Barbados gaan om liedjes te schrijven. Het idee om een musical te maken was in het vliegtuig ernaartoe ontstaan. In het resort waar ze verblijven ontmoeten de twee John Cleese, van wie ze enorm fan zijn.

Tijdens een etentje vragen ze de Monty Python-ster of hij het verhaal van hun musical wil schrijven. Hij zegt nee. Het idee voor de musical wordt op de lange baan geschoven. (Uiteindelijk verschijnt twintig jaar later Mamma Mia!)

Het duo gaat toch door met schrijven van het nummer dat uiteindelijk Happy New Year zal heten. Het bevat een boodschap voor de toekomst, legde Ulvaeus eens uit. "Een van de grootste problemen in de Westerse wereld is het gebrek aan vertrouwen in de toekomst. Happy New Year gaat over het formuleren van positieve doelstellingen voor de toekomst."

Het nummer wordt opgenomen op 9 april 1980 en komt op de plaat Super Trouper, die in november van dat jaar verschijnt.

Populair in Vietnam

Happy New Year wordt in 1980 maar in een paar landen (maar niet in Zweden of Nederland) uitgebracht op single. In 1999 komt het opnieuw uit, nu wel in Nederland en Zweden. In de Mega Top 100 schopt het liedje het tot de vijftiende plek, in Zweden komt het niet verder dan de 27e plaats. In 2008 wordt met Happy New Year in diverse landen een nieuwe poging gedaan; deze keer komt het op de vierde plek in de Zweedse hitlijst.

Het lijkt misschien niet voor de hand te liggen, maar het lied is met name populair in Vietnam. Volgens de Vietnamese online krant VnExpress wordt het rond het nieuwe maanjaar (meestal in januari of februari) stukgedraaid door radiostations en winkels in en rond Hanoi. Dat heeft te maken met de historie van de stad.

In de jaren tachtig was Vietnam grotendeels afgesloten van de buitenwereld. Buitenlanders waren er dan ook bijna niet te vinden in Hanoi, op een paar Russen na, maar die werden na de Vietnamoorlog door de lokale bevolking gezien als "Amerikanen zonder dollars".

De vier leden van ABBA in 1979. Van links naar rechts: Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad en Benny Andersson. Foto: ANP

Liedjes van ABBA meer dan welkom

Er was echter één Westers land dat een intieme band met Vietnam onderhield: Zweden. Het land had een ambassade in Hanoi en organiseerde een samenwerkingsprogramma. In de jaren zestig tekenden de twee landen al een overeenkomst voor een papierfabriek, die door de Zweden zo'n 90 kilometer ten noordwesten van Hanoi werd gebouwd. Veel Zweden die bij het project betrokken raakten, werden verliefd op Vietnam en zijn inwoners en keerden nooit meer terug naar Europa.

Met de Zweden kwam ook hun muziek. Hoewel de lokale autoriteiten argwanend tegenover Westerse invloeden stonden, vertrouwden ze Zweden wel. De liedjes van ABBA waren dan ook meer dan welkom in Vietnam. In tijden waarin de inwoners van Hanoi weinig te vieren hadden, ze met voedselbonnen slechts een magere portie rijst konden halen en er geen culturele activiteiten waren, herinnerde de muziek uit Zweden hen eraan dat er een optimistische wereld bestond buiten Vietnam.

In het land zijn ondertussen steeds meer mensen die Engels spreken en dat heeft ertoe geleid dat de songtekst van Happy New Year steeds vaker wordt bekritiseerd. Zinnen als "Here we are, me and you/ Feeling lost and feeling blue" zijn namelijk niet per se positief, zo werd de afgelopen jaren in columns in kranten aangestipt.

Overigens heeft ABBA nooit opgetreden in Vietnam.