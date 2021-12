Ben Cramer heeft de pensioengerechtigde leeftijd al lang bereikt, maar aan stoppen met zingen denkt hij voorlopig niet. Pas als zijn vrouw zegt dat het klaar is, houdt hij ermee op, vertelt hij aan Superguide.

"Mijn stem is nog goed, dus dan stop ik niet", aldus Cramer, die zegt het einde van zijn zangcarrière eindeloos uit te stellen.

De zanger begon zijn loopbaan bij de band The Sparklings en had in 1967 een hit met het nummer Zai Zai Zai. Zijn bekendste hit is echter De Clown uit 1971. Daarna speelde Cramer in talloze musicals en deed hij in 1973 namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Daar werd hij met De Oude Muzikant veertiende van de zeventien deelnemers.

Zijn echtgenote is zijn graadmeter als het aankomt op stoppen met werken. "Ook al wil ik nog zo graag, als zij zegt dat het niet meer gaat, dan luister ik naar haar. Maar gelukkig is het nog niet zover."