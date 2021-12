Het instrumentele gedeelte waarmee Tory Lanez zijn nieuwe nummer Pluto's Last Comet begint is volgens Madonna een illegale kopie van haar nummer Into the Groove. De zangeres beticht de rapper op Instagram van diefstal.

"Lees je berichten. Je gebruikt mijn nummer Into the Groove illegaal", schrijft Madonna bij een recent bericht van de rapper op Instagram. De zangeres heeft hem via privéberichten al eerder proberen te bereiken, zo blijkt.

Het is onduidelijk of de twee inmiddels contact hebben gehad, maar het bericht van Madonna staat er nog steeds.

De zangeres heeft volgens TMZ nog niet gesproken over een rechtszaak, maar in het verleden zijn vergelijkbare zaken wel voor de rechter gekomen.