Het traditionele nieuwjaarsconcert in Wenen wordt 1 januari bijgewoond door duizend toeschouwers in de Gouden Zaal van het concertgebouw van de Oostenrijkse hoofdstad. Zevenhonderd mensen die al een entreekaart hadden komen er niet in als gevolg van de beperkingen die de Oostenrijkse regering oplegt in de strijd tegen het coronavirus.

Voor die zevenhonderd kaarthouders wordt een plaats gereserveerd op 1 januari 2023.

De Wiener Philharmoniker maakte maandag bekend dat de beperking van het aantal mensen in de zaal een gevolg is van de coronamaatregelen, die iets coulanter zijn voor bijeenkomsten van maximaal duizend aanwezigen.

Daarom mogen mensen met een inenting én een negatieve coronatest naar binnen. Bij meer dan duizend mensen moeten ze ook een boosterprik gehad hebben.

Het nieuwjaarsconcert werd voor het eerst op Nieuwjaarsdag uitgevoerd op 1 januari 1941. Het programma bestaat voornamelijk uit licht klassieke muziek van Oostenrijkse componisten. Het concert wordt tegenwoordig in meer dan negentig landen rechtstreeks uitgezonden.