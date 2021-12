Het Concertgebouw in Amsterdam heeft als gevolg van de sluitingen en beperkingen in het afgelopen jaar slechts 160.000 bezoekers over de vloer gehad. In 2019, toen er nog geen coronapandemie was, kwamen er nog 750.000 bezoekers en vorig jaar 220.000.

"De financiële steun van zowel de overheid als sponsoren en donateurs blijft noodzakelijk om deze moeilijke periode door te komen. Gelukkig weet Het Concertgebouw zich gesteund door de overheid en de enorme loyaliteit van de sponsoren en donateurs", aldus een woordvoerder van de muziekzaal.

Ondanks de pandemie konden er in het afgelopen jaar 386 concerten en educatieprojecten worden georganiseerd, tegenover ruim 1.000 in 2019.

In de eerste maanden van het nieuwe seizoen trok Het Concertgebouw naar eigen zeggen "opvallend veel" publiek tot 35 jaar. Ten opzichte van 2019 groeide het aandeel van jonge bezoekers met 20 procent.

"Jongeren wisten onder meer de weg te vinden naar de concerten van pianiste Iris Hond, National Geographic Live en Lorenzo Viotti, de nieuwe chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest", aldus Het Concertgebouw.