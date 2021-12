Er is een compositie teruggevonden van Louis Andriessen, die hij maakte toen hij negentien was. Er stond een andere naam bij de compositie: Elmo Carter. De opname klinkt donderdag 30 december voor het eerst na 63 jaar weer op de radio, op NPO Radio 4 in het programma Podium.

De vondst werd in het omroeparchief gedaan tijdens het maken van een podcastproject, Hilversumse Muziekschatten (NTR). Andriessen geldt nog steeds als zeer invloedrijk componist en verwierf faam in binnen- en buitenland. Zijn overlijden afgelopen zomer was wereldnieuws.

Collectiespecialist Jan Jaap Kassies raakte geïntrigeerd door de obscure componist Elmo Carter. Hij kwam erachter dat het hier om Louis Andriessen moest gaan toen hij zag dat in het manuscript "Louis Andriessen" was doorgehaald en "Elmo Carter" ervoor in de plaats was gekomen, meldt de NTR.

Er zijn nog vijf stukken onder de naam Carter gevonden, maar dat zijn alleen arrangementen.

Het in potlood geschreven manuscript voor drie minuten muziek voor piano en strijkers komt niet voor in andere bronnen. Er was ook geen opname van, totdat musici van het Radio Filharmonisch Orkest het werk voor de podcast opnamen.

Volgens een van de podcastmakers is de latere Andriessen er nog niet in te horen, maar is het een goed stuk en "zeker niet van een beunhaas".

Andriessen hanteerde de zogenoemde habanerastijl in het 'nieuwe' stuk. Het was destijds gebruikelijk dat componisten onder pseudoniem voor de radio in een gevraagde stijl werken schreven.