De makers van de Top 2000 hebben in de beginjaren van de lijst de cijfers een klein beetje gemanipuleerd. Op die manier ontstond er een lijst die de luisteraars beter aan de radio gekluisterd hield. Dat erkent oud-zendermanager van Radio 2 Kees Toering in een interview met het Dagblad van het Noorden.

Toering was een van de mensen die in de jaren negentig de Top 2000 bedachten. Op deze manier wilde hij Radio 2 in de decembermaand weer een factor van belang in het radiolandschap maken.

"In die beginjaren werden langere nummers die niemand kent en die qua aantal stemmen gelijk stonden met andere, kortere nummers bewust in de nacht geprogrammeerd", vertelt Toering in het interview.

"Om die primetime te draaien vonden we onhandig, want dan gaan mensen weg. Ook besloten we dat ieder uur met een uptempo nummer moest beginnen; dat was een van de radiowetten."

Deze manipulaties vonden overigens alleen tijdens de eerste edities van de lijst plaats, beklemtoont Toering. "Na een paar jaar zijn we daarmee gestopt. De populariteit van de Top 2000 was ondertussen al zo groot dat de volgorde van platen totaal geen invloed had op het luistergedrag."

De Top 2000 ging in de nacht van vrijdag op zaterdag weer van start op NPO Radio 2. De aftrap vond plaats om middernacht met de nummer 2000 van de lijst, Promises Of No Man's Land van de Nederlandse artiest Blaudzun, dat voor het eerst in de hitlijst staat. Tot en met Oud en Nieuw worden de nummers 24 uur per dag achter elkaar gespeeld.