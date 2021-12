Twee leden van de activistische Russische punkband Pussy Riot zijn in hongerstaking gegaan in een Russische gevangenis bij Moskou. Zij willen in één cel worden ondergebracht en toestemming om met elkaar te communiceren, melden een onafhankelijk nieuwsportaal en de burgerrechtenwebsite OVD-Info.

Volg de ontwikkelingen rond Pussy Riot Volgen Ontvang een melding bij belangrijk nieuws rond Pussy Riot

De vrouwen zitten zo'n twee weken vast. De bandleden leveren vaak kritiek op de Russische regering en worden regelmatig gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraffen.

De band komt steeds opnieuw met spraakmakende acties. Zo renden in 2018 bandleden het veld op tijdens de finale van het WK voetbal in Rusland.

Maria Alyokhina is een van de twee vrouwen in hongerstaking. Zij werd in 2012 samen met andere bandleden veroordeeld tot twee jaar cel nadat ze met een 'punkgebed' in een kerk hadden geprotesteerd tegen de Russische president Vladimir Poetin.