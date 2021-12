De voormalige leden van de band Nirvana hebben een verzoek ingediend om een door Spencer Elden aangespannen rechtszaak te laten verwerpen, meldt Billboard. Elden werd als baby naakt voor de hoes van het album Nevermind gefotografeerd en klaagde de band daarom afgelopen augustus aan.

Doordat Elden zo jong was, kon hij geen toestemming voor de foto geven. Hij vindt dat het gebruik van de foto gelijkstaat aan kinderporno en seksuele uitbuiting.

Voormalige bandleden Krist Novoselic en Dave Grohl, die samen met de in 1994 overleden frontman Kurt Cobain Nirvana vormden, hadden eerder al laten weten de zaak niet zo serieus te nemen.

Een officiële reactie bleef aanvankelijk uit, maar nu zeggen de advocaten van Novoselic en Grohl dat het om een "niet serieuze" aanklacht gaat.

De advocaten noemen de aanklacht onzinnig en benadrukken dat de verjaringstermijn is verstreken. Elden heeft volgens hen alleen een zaak als hij pas ergens in de afgelopen tien jaar had ontdekt dat hij de baby op de albumhoes is. Maar hij zou dit al veel langer hebben geweten.

Ook zeggen ze dat Elden al decennia geniet van zijn bekendheid als 'Nirvana-baby'. Zo heeft hij het portret in onder meer 2016 nagemaakt en heeft hij een Nevermind-tatoeage. Elden heeft nog niet gereageerd op het feit dat de voormalige bandleden de zaak willen laten verwerpen.