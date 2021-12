De gitaar die Ed Sheeran aan een goed doel gedoneerd heeft, heeft bij een loterij 52.000 pond (ruim 61.000 euro) opgeleverd.

De gitaar is een prototype van een lijn die de muzikant ontwikkeld heeft. Het instrument was specifiek voor de loterij bedoeld. De muzikant liet begin december in een interview met de BBC weten dat hij de gitaar van een persoonlijke noot zou voorzien.

"Er is geen tweede gitaar zoals deze", vertelde Sheeran. "Dit is de gitaar die naar me wordt opgestuurd om ervoor te zorgen dat alle gitaren die hierop volgen in orde zijn, het woord 'prototype' staat er dan ook op."

Mensen die kans op de gitaar wilden maken, konden lootjes van 5 pond kopen. Het ingezamelde geld gaat naar een basisschool in Sheerans geboorteplaats Framlingham in Suffolk. Hier worden faciliteiten gebouwd voor kinderen met een beperking.